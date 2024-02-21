«الإسكان» تخصص أرضا لمشروع طبي تعليمي عمراني باستثمارات 300 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «إن إتش إم سي NHMC» للخدمات الطبية (مصر) التابعة لشركة «إن إتش إم سي» الإنجليزية، لتخصيص أراض لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق، بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووقّع على العقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، والدكتور ناصر ميشيل فؤاد، النائب الملكي لمقاطعة شيشاير الإنجليزية، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إن إتش إم سي للخدمات الطبية الإنجليزية والمصرية.

وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّه بموجب العقد المُوقّع اليوم يتم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بواقع 65% لإقامة نشاط عمراني و35% لإقامة نشاط طبي تعليمي، على طريق القاهرة السويس في مدينة الشروق.

وأشار الوزير إلى أنّه سيتم سداد ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالدولار الأمريكي، أو أي عملة أجنبية أخري تكون ضمن العملات الأجنبية المدرجة بقائمة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري.

وفي غضون ذلك، قال الدكتور ناصر ميشيل فؤاد إنّه من المُقرر أن يكون المشروع العمراني -المتكامل- بمساحة 47 فدانًا بنسبة 65% من إجمالي أرض المشروع، فيما ستتم إقامة مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية على مساحة 25 فدانًا بنسبة 35% من إجمالي أرض المشروع، مضيفا أنّ حجم استثمارات المشروع بالكامل يبلغ 300 مليون دولار أمريكي.

وتابع: «يتضمن المشروع إنشاء أول كليات (طب، وتمريض، وعلاج طبيعي إنجليزية في الشرق الأوسط وأفريقيا)، بالشراكة مع جامعة باكنجهام، وأول مستشفى تعليمي وخاص تابعة لجامعة باكنجهام في الشرق الأوسط وإفريقيا».

وأضاف: «يشمل المشروع إنشاء مستشفى يتعاون مع شركة جونسون آند جونسون العالمية، وكبار الجراحين العالميين على مستوى العالم في إجراء الجراحات الدقيقة في الوجه والفك والركبة، وكذا إقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين بسعة 76 غرفة».

كما يضم المشروع أكاديمية رياضية تحت إشراف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة إنجليزية دولية، ومنطقة عمرانية متكاملة تشمل فيلات، وشققا سكنية، وشققا فندقية، ومباني إدارية للتخصصات الطبية، ومولات تجارية، وأكثر من 2000 فرصة عمل في مختلف عناصر المشروع.