عاجل.. اتحاد الكرة يرفض طلب حسام حسن ويعقد اجتماعا عاجلا بمقر الجبلاية

كشف مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، حقيقة طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، تقليص عدد أندية دوري Nile في الموسم المقبل، من أجل إفساح المجال بشكل كبير للمنتخب الوطني، للاستعداد بشكل جيد للمعسكرات المقبلة.

خطوة غير محسوبة

وأكد مصدر داخل انحاد الكرة، أن مسئولو الجبلاية، بالتنسيق مع رابطة الأندية لن يقوم بمثل هذه الخطوة غير المحسوبة في الفترة المقبلة، والبطولة ناجحة بالشكل الحالي، وليس من السهل تغيير النظام وتقليص عدد الفرق بشكل مفاجئ.

وأوضح اتحاد الكرة أن حسام حسن لم يطلب من مسئولي «الجبلاية»، هذا الأمر على وجه التحديد، إنما يبحث المدير الفني للمنتخب إمكانية التنسيق في مباريات مسابقة الدوري بشكل منتظم خلال المرحلة المقبلة، حتى يتسنى له العمل مع المنتخب دون أي عراقيل من شأنها أن تعيقه وجهازه الفني عن تحقيق الأهداف المنشودة للمنتخب الوطني.

اجتماع عاجل لاتحاد الكرة

وتعقد إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم الأربعاء، من أجل بحث ومناقشة مطالب حسام حسن، قبل معسكر شهر مارس المقبل، الذي سيخوض فيه الفراعنة دورة ودية بالإمارات بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.