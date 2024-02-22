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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يتعهد بتزويد المستوطنين مزيد من الأسلحة

كتب:

هانى حسن
10:10 ص | الخميس 22 فبراير 2024
جانب من الحادث

جانب من الحادث

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن بلاده ستعمل على تزويد المستوطنين بمزيد من الأسلحة، وأن حق المستوطنين في الحياة أهم من حق الفلسطينين في التنقل في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، قبل قليل.

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، خلال تفقده موقع إطلاق النار في معاليه أدوميم، أنه أكد مرارا على ضرورة تسليح السكان وسنواصل خطط توزيع السلاح.

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بقلم هانى حسن