مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 شرقي القدس

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إّن وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت إصابة 9 إسرائيليين في عملية إطلاق نار على مفترق طرق قرب بلدة زعيم شرقي القدس المحتلة، صباح اليوم.

وأضافت «السلامين» في مداخلة هاتفية، أنّ الإعلام الإسرائيلي تحدث عن مقتل أحد الجنود بالقرب من الحاجز العسكري شرقي بلدة زعيم، وأطلقوا النار باتجاه الجنود واشتبكوا معهم، ما أدى لإصابة 2 من الفلسطينيين منفذو هذه العملية.

وأوضحت أنه كانت هناك ملاحقة من قبل جنود الاحتلال لشخص ثالث، ليعلن جيش الاحتلال بأنه تم تحييد 3 فلسطينيين، ولا يُعلم بعد عن استشهادهم أو حتى اعتقالهم في هذه الأثناء.