رئيس الوزراء يوجه بمشاركة الوزراء الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، اليوم، بضرورة المُشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصيا، أو كبار المسؤولين على مستوى كل وزارة.

كما كلف مدبولي بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ضمن اختصاص كل منها، للإسراع في ترجمة هذه المخرجات إلى خططٍ تنفيذية، تكريسا لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.