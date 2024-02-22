عالم أزهري يوضح معنى حديث «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار»

فسّر الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، الحديث النبوي الشريف «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها».

وقال القصبي، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الله سبحانه وتعالى عالم بخلقه، والصانع أعلم بصنعته، فالله يعلم أن الإنسان يخطئ ويزل، ففتح له باب الرحمات حتى يتوب عليه».

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: «من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه يحب عباده التائبين له، ويغفر لهم ولا يعجل لهم العقاب حتى يتوبوا إليه سبحانه وتعالى، الله يمهلنا مرة ومرة، حتى إذا أوشك قيام الساعة فلا تنفع النفس شيئا، الأصل فى رحمة الله أن ننعم بها».