«الخارجية الفلسطينية»: مبادئ نتنياهو تعترض الجهود العالمية المبذولة لحل الدولتين

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مبادئ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني إعادة احتلال قطاع غزة، واعتراض الجهود الدولية المبذولة لإقامة دولة فلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوزارة إلى أن خطة نتنياهو تخدم مصلحته في إطالة أمد الحرب بقطاع غزة للبقاء في الحكم، مشددة على رفضها مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب، وأنها تعتبرها اعترافا رسميا بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة.