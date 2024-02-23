رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الخارجية الفلسطينية»: مبادئ نتنياهو تعترض الجهود العالمية المبذولة لحل الدولتين

كتب:

شريف سليمان
10:48 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مبادئ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني إعادة احتلال قطاع غزة، واعتراض الجهود الدولية المبذولة لإقامة دولة فلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوزارة إلى أن خطة نتنياهو تخدم مصلحته في إطالة أمد الحرب بقطاع غزة للبقاء في الحكم، مشددة على رفضها مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب، وأنها تعتبرها اعترافا رسميا بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة.

اقرأ المزيد:

عارض الحديث عنها لأشهر.. «نتنياهو» يكشف عن خطته الجديدة لغزة بعد الحرب

إعلام إسرائيلي: نتنياهو قدم مقترحا حول اليوم التالي للحرب على غزة

«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يعلن استعادة الأمن في الشمال بكل الطرق

«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو منع «الشاباك» من اغتيال يحيى السنوار 5 مرات

«القاهرة الإخبارية»: وزير مالية إسرائيل يطالب نتنياهو ببناء وحدات سكنية في «أدوميم»

إلى أين يذهب «نتنياهو»؟
بقلم شريف سليمان