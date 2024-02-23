الاحتلال الإسرائيلي يُجبر فلسطينيين نازحين على مغادرة مدرسة بحي الزيتون

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف فلسطينيين نازحين في مدرسة بحي الزيتون، وأجبرهم على النزوح إلى غرب مدينة غزة، وفق خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أكدت أنّ قوات الاحتلال تواصل أعمال الحفر وتدمير المنازل في منطقة شرق حي الزيتون بقطاع غزة.

أشارت إلى أن مستوطنين أطلقوا النار تجاه مركبة في جنوب نابلس بالضفة.