«مدبولي»: تنمية مدينة رأس الحكمة أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية مدينة راس الحكمة على الساحل الشمالي الغربية في مصر، تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تنمية مدنية رأس الحكمة، تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، والذي تنفذه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو مشروع خلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.