رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مدبولي»: تنمية مدينة رأس الحكمة أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر

كتب:

شريف سليمان
04:08 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الدكتور مصطفى، مدبولي مجلس رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى، مدبولي مجلس رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية مدينة راس الحكمة على الساحل الشمالي الغربية في مصر، تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقتله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تنمية مدنية رأس الحكمة، تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، والذي تنفذه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو مشروع خلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.

اقرأ المزيد:

مدبولي يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى.. بث مباشر

مدبولي: الحكومة تعمل حاليًا على إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

مدبولي: الصفقة الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية

مدبولي: سنعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها

مدبولي: نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري

مدبولي: المشروعات الناتجة عن الصفقة الاستثمارية الكبرى ستسهم في انتعاشة اقتصادية
بقلم شريف سليمان