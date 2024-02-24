أصحاب هذه الأبراج الأكثر حظا.. هل أنت منهم؟

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، عن حالة فلكية جديدة تؤثر على بعض الأبراج حتى نهاية شهر فبراير الجاري، بسبب وجود فينوس في وضع معاكس لبرج الأسد، ما قد يؤثر على مواليد هذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

ومع ذلك، فإن دعم الشمس والمريخ وعطارد لبرج الأسد على الصعيدين المالي والاجتماعي، قد يخفف من حدة التأثيرات السلبية لفينوس.

كما أشارت فؤاد إلى أن مواليد برج الحمل والقوس والثور سيحظون بدعم القمر خلال هذه الفترة، ما سيساعدهم على التغلب على أي تحديات قد تواجههم.

الحظ مع مواليد برج الأسد

مواليد برج الأسد لهم وضع عاطفي جيد، ويواجهون على الصعيد المهني، دعما من فينوس في منزل المشروعات والحصول على دعم من رؤساء وزملاء العمل، ويكمل الحظ معهم لآخر الشهر، ويكون لهم تأثير إيجابي كبير وإعطاء فرص كبيرة، إذ يكون لهم الحضور اللافت أمام الشريك، مع القدرة على حل أي مشكلات، وعروض مالية كبيرة.

مواليد برج القوس يحالفهم الحظ حتى نهاية شهر فبراير الجاري إذ يكون القمر في منزل الحظ، ويحالفهم الحظ من خلال تقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين، ويحققون مكاسب مالية عالية، والدراسة تشهد نجاحًا كبيرًا وتطورًا مهنيًا.

مواليد العقرب الأكثر حظًا

يشهد مواليد برج العقرب توازنًا كبيرًا في علاقاتهم وفي التعاملات مع الأصدقاء، والحصول على أموال ودعم الرؤساء والزملاء في العمل.

يشهد مواليد برج الثور أجواءً جيدة في العلاقات، لأن القمر يدعمهم ويمنحهم طاقة كبيرة لتوطيد العلاقات مع رؤسائهم في العمل، والقدرة على عمل لقاءات عملية ناجحة.