رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

كتب:

هانى حسن
09:06 ص | الأحد 25 فبراير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت أنّها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، وأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا بعد اقتحام مخيم شعفاط بالقدس.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار في بحر النصيرات وسط قطاع غزة، وطائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة على الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

فصائل فلسطينية تقصف مواقع تجمع آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف «هاون»

فصائل فلسطينية: تدمير ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

فصائل فلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة داخل منزل في خان يونس

فصائل فلسطينية تقصف تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في جباليا
بقلم هانى حسن