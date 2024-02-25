اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت أنّها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، وأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا بعد اقتحام مخيم شعفاط بالقدس.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار في بحر النصيرات وسط قطاع غزة، وطائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة على الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.