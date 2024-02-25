أمين لجنة الدفاع في «النواب» يوضح أسباب تعديل رسوم جواز السفر

وصف النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تعديل قانون أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشأن جوازات السفر، بـ«الهام» نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

زيادة رسوم جواز السفر

وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إنّ وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج، وفق للمعايير والاتفاقيات الدولية، لاسيما وأن الوثيقة تعتمد على مواد وخامات مستوردة، وكذلك أدوات الطباعة المستوردة.

مجلس النواب يوافق على تعديل رسوم جواز السفر

وأضاف راضي عقب الموافقة النهائية على تعديلات قانون جواز السفر في الجلسة البرلمانية، اليوم، أنه يجري دائما تعديلات على الوثيقة بصفة دورية حفاظا على تأمينها من أي تلاعب، مؤكدا أن فرض الرسوم يواظب على استمرارية إصدارر الوثيقة بصفة منتظمة مستقبليا في حالة حدوث أي تغير في أسعار الصرف.