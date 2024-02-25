سيد عبد الحفيظ على طاولة بيراميدز «تفاصيل»

شهدت الساعات الماضية، عرض بعض المُقربين من إدارة نادي بيراميدز، التعاقد مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، لتولي منصب المدير الرياضي لـ«السماوي»، بدءًا من الموسم الجديد، خلفا لهاني سعيد.

وعلمت جريدة الوطن، من مصادر داخل نادي بيراميدز، البعض نصح مسؤولي بيراميدز، بالتعاقد مع سيد عبد الحفيظ، في منصب المدير الرياضي للنادي، لاسيما أنه يستطيع مساعدة النادي في تحقيق الأهداف، التي يسعى إليها، وهي التتويج ببطولة سواء محلية أو قارية، في ظل وجود إمكانيات مادية كبيرة. ولم يتعد الأمر حتى الآن بشأن عمل سيد عبد الحفيظ، في نادي بيراميدز سوى أنه جرى عرضه من البعض على مسؤولي النادي، ولا يوجد أي قرار حتى الآن بسواء الدخول معه في مفاواضات أو رفض الأمر.

وودع فريق بيراميدز، بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بعدما خسر من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، أمس السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما فريق نواذيبو في المركز الثالث بالرصيد نفسه، ومازيمبي في المركز الأول بـ10 نقاط، وصن داونز ثانيا بـ7 نقاط، والأخيران ضمنا التأهل.