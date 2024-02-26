وصول شحنة مساعدات طبية فرنسية إلى مصر في إطار دعم سكان غزة

وصلت شحنة مساعدات طبية فرنسية، بقيمة مليون يورو، إلى القاهرة، مساء أمس، في إطار دعم سكان غزة، بحسب بيان مشترك صادر عن وزيري الخارجية والعمل والصحة الفرنسيين.

دعم السكان المدنيين في غزة

وأوضحا أن شحنة المساعدات جاءت بناءً على طلب الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته، واستمرارًا للتعاون بين مصر وفرنسا في المجال الإنساني لدعم السكان المدنيين في غزة.

وتأتي هذه العملية - التي ينسقها مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية - بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان المصرية.

وتهدف هذه الشحنة - التي تشمل 8 أطنان من المعدات الطبية - إلى تلبية الاحتياجات التي أعربت عنها السلطات المصرية لدعم المستشفيات في علاج المصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة.

توفير الإمدادات الصحية

ومنذ أكتوبر الماضي، تعمل فرنسا على توفير الإمدادات الصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع مصر.

وقد أتاح تواجد السفينة الفرنسية "ديكسمود" في ميناء العريش استقبال ألف مريض، كما نقلت فرنسا ما يقرب من ألف طن من الإمدادات الإنسانية إلى مصر، في إطار 13 عملية جوية وبحرية، شملت أدوية ومكملات غذائية وخيام، بدعم من السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري.

كما أطلقت فرنسا برنامج إجلاء طبي للأطفال الفلسطينيين المصابين، ما ساهم حتى الآن في علاج 9 أطفال فلسطينيين في المستشفيات الفرنسية.