«الخارجية البريطانية»: يجب تمكين المنظمات من أداء عملها بفاعلية في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت أنَّه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إطلاق سراح المحتجزين، وإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنَّه يجب تمكين منظمات مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان من أداء عملها الحيوي بفاعلية في قطاع غزة، مبينًا أن النساء والفتيات بالقطاع، معرضات بشكل خاص لخطر المرض في أثناء الحمل والعنف ضدهنّ.