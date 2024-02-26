ماذا يحدث للهاتف عند تفعيل وضع الطيران؟.. أمور لا تتوقعها

على متن الطائرة أو عندما تشعر بعدم راحة تفعِّل فورًا إشعار الطائرة في هاتفك، ومع شيوع هذه العادة عند الكثير من الناس يتساءل البعض ماذا يحدث للهاتف عند تفعيل وضع الطيران؟، ومع هذا التساؤل المتزايد لدى الكثير من الناس؛ يحتاج المسافرون جوًا إلى معرفة الإجابة على السؤال السابق حول وضع الطائرة أو الطيران وما يحدث إذا لم تقم بتشغيله عند إقلاع الطائرة.

ماذا يحدث للهاتف عند تفعيل وضع الطيران؟

وللإجابة عن سؤال ماذا يحدث للهاتف عند تفعيل وضع الطيران؟، وفق موقع«afar» البريطاني:

يؤدي تشغيل وضع الطائرة إلى تعطيل كل الإشارات اللاسلكية والخلوية الواردة من الهاتف.

بمجرد أن يكون الهاتف في وضع الطيران، يمكن للمستخدم تبديل إشارات محددة يدويًا مرة أخرى، مثل Bluetooth وWi-Fi.

لا يمكن للمستخدم استقبال أو إجراء المكالمات الهاتفية.

يمكنك أن تشحن بطارية الموبايل خلال مدة قصيرة.

وضع الطيران على عمر البطارية الخاصة بالهاتف.

تفعيل خاصية وضع الطيران يؤدي إلى حماية بيانات الهاتف من تعرضها للسرقة بسبب عدم تشغيل خاصية البلوتوث.

لماذا يُطلب من ركاب الطائرة وضع هواتفهم في وضع الطيران؟

وبعد الإجابة عن ماذا يحدث للهاتف عند تفعيل وضع الطيران؟، نتطرق للسؤال الذي يطرحه المسافرون عن أهمية تفعيل وضع الطيران في هواتفهم، وفقًا لصفحة معلومات السلامة بموقع إدارة الطيران الفيدرالية، يتم تفعيل وضع الطيران وحظر استخدام الهواتف المحمولة جواً لأن إشاراتها يمكن أن تتداخل مع الأجهزة المهمة للطائرة.

كما يجب استخدام الأجهزة في وضع الطائرة أو مع تعطيل الاتصال الخلوي، كما يمكنك استخدام اتصال Wi-Fi على جهازك إذا كانت الطائرة مزودة بنظام Wi-Fi مثبتًا وتسمح شركة الطيران باستخدامه، والأهم أنه في الحال في الهبوط منخفض الرؤية، يتم إبلاغ الركاب بإغلاق هواتفهم تمامًا للتأكد تمامًا من أنهم لا يتداخلون مع الاتصالات على متن الطائرة ومعدات الملاحة.