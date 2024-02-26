أستاذ علاقات دولية يشيد بتقديم الحكومة الفلسطينية استقالتها: «أنسب توقيت»

أشاد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، بتقديم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، استقالة الحكومة الفلسطينية للرئيس محمود عباس، قائلًا: «أنسب توقيت لتقديم الاستقالة وأحيي الحكومة الفلسطينية على هذه الخطوة».

وأضاف أسامة شعث في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة الفلسطينية هي المسؤولة الوحيدة عن الأراضي الفلسطينية، وعودة الاستقرار داخل المنطقة من جديد.

وأردف أستاذ العلاقات الدولية: «من المتوقع أن يتم تعيين حكومة جديدة مكونة من الخبراء ومرشحين من الفصائل المختلفة، لأنهم على علم كامل مع التعامل مع الأوضاع جيدا».

وتابع الدكتور أسامة شعث: «السلطة الفلسطينية تطالب بتشكيل حكومة جديدة لتمثيل كل الطوائف الفلسطينية، والمصالحة هي الممر الإجباري بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين؛ لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بناء الأراضي الفلسطينية والكيان الفلسطيني من جديد كما كان من قبل».