مانجا| أنوبيس مرشد الأرواح (1)

من آلاف السنين تعهد «أنوبيس» بحماية مملكة البشر من إله الفوضى «ست»، اللي بيحكم واحدة من ممالك الأرض التلاتة، شخص واحد بس اللي يقدر يتحمل قوة أنوبيس في جسمه وبيكون «المختار»، ووحده بس اللي يقدر يواجه «ست».

«ست» كان بيخطط إنّه يقضي على «المختار» وياخد قوته، ويخلي مملكة البشر تحت حكمه، لكن «المختار» الأول وقتها مات قبل ما يوصله، فقرر «سِت» إنّه يشن هجوم كبير على مملكة البشر، ويقضي على كل شاب فيها قبل ما «أنوبيس» يوصل لسليل المختار، وبيدور صراع عنيف بين أنوبيس وست، والصراع ده اللي هيحدد مصير العالم والبشر.

يا ترى ست هيقدر يوصل لنور قبل ما أنوبيس يوصله؟.. وهل أنوبيس هيقدر يقنع نور ويتواصل معاه ولا هيفشل.. استنونا في الحلقات الجاية.