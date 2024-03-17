حكم قراءة القرآن للحائض في رمضان.. يجوز في حالات محددة

تتساءل العديد من النساء عن حكم قراءة القرآن للحائض في رمضان، حتى يغتنمن ثواب شهر رمضان، ويتمكن من قراءة القرآن بتدبر والخشوع، والمشاركة في حلقات تحفيظ القرآن.

حكم قراءة القرآن للحائض في رمضان

وخلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أوضحت الدار حكم قراءة القرآن للحائض في رمضان، موضحة أنه لا يجوز للحائض مس المصحف ولا قراءة القرآن عند الجمهور، إلا أن المالكية أجازوا لها قراءة القليل من القرآن دون مس المصحف؛ لكونها معذورة في ذلك، وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن، موضحة أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى النساء بالمسجد لأيِّ غرضٍ إلا عابرة سبيل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رواه أبو داود، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.

قراءة القرآن للحائض

وأضافت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال ما هو حكم قراءة القرآن للحائض في رمضان؟، أن أصحاب المذاهب الأربعة أكدوا عدم جواز مس المصحف خلال الحيض، وذهب الجمهور إلى عدم جواز قراءة القرآن كذلك، وفي مذهب الإمام مالك ما يفيد جواز قراءة قليل القرآن بغير مس المصحف خلال الحيض، وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن.

قراءة القرآن للحائض من الموبايل

وخلال الحديث عن حكم قراءة القرآن للحائض في رمضان، أوضحت الإفتاء أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من أي مصدر غير المصحف، رغبة في الثواب حتى ولو كان وردا من القرآن اعتادت عليه يوميا، وذهب جمهور العلماء إلى القول بأن المرأة يمكن أن تلجأ إلى المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل أخرى.

مسك المصحف بحائل

وأشارت الإفتاء إلى أنه إذا كانت المرأة جُنبا أو حائضًا أو نفساء أو غير متطهرة منهما بعد انقطاعهما، أو كانت محدثة حدثًا أصغر، يحرم عليها مس المصحف إلا لضرورة؛ كأن تخاف حرقًا أو غرقًا، موضحة أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف بحائل منفصل عنه.