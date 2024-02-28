قصص ملهمة في احتفالية «قادرون باختلاف».. ماذا قالت نانسي وأحمد أمام الرئيس؟

مشاركة مميزة شهدتها احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، إذ شارك كريم محمود عبد العزيز، في تقديم إحدى فقرات الحفل، موجها التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحضور، معربا عن سعادته بالمشاركة، قائلا: «سعيد للغاية بوجودي معاكم النهار ده، وبوجودي مع قادرون باختلاف».

وتخلل الحفل أيضًا مشاركة كل من نانسي حسام، من ذوي الهمم، من محافظة الغربية، والبالغة من العمر 22 عامًا، وحاصلة على ليسانس آداب جامعة طنطا، وأحمد طارق محمد، وعمره 27 عامًا، ويعمل موظفًا بإحدى الشركات.

أحمد: أنا بلعب سباحة بالأهلي يا ريس

«فاكرني يا سيادة الرئيس لما طلبت في النسخة الثالثة من قادرون باختلاف»، بهذه العبارة بدأ أحمد طارق حديثه في الاحتفالية، قائلا: « أنا بلعب سباحة بالنادي الأهلي.. وبالفعل بقيت سباح في النادي الأهلي».

نانسي للرئيس: مصر كلها بقت معانا

أما نانسي أكدت في كلمتها: «من سنين فاتت كنا عايشين في ضلمة زي ما يكون في سحابة كبيرة مغطية علينا، لكن بوجودك معانا كل سنة، مصر كلها بقت معانا، ودلوقتي نقدر نقول السحابة عدت».