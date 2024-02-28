نائب رئيس جامعة الأزهر: خريجو الدعوة حملوا لواء الإسلام الوسطي إلى العالم

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن وسطية الأزهر الشريف على مر التاريخ كان لها الفضل الأكبر في تخريج عقول سوية تواكب مستجدات العصر، جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الثالث لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة الذي عقد برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان: «نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن.. رؤية واقعية استشرافية».

اتسام المنهج الأزهري بالوسطية والاعتدال

ورحب نائب رئيس الجامعة بالحضور جميعًا مقدمًا لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى- عز وجل- أن يهل علينا هذا الشهر الكريم ونحن في أفضل حال، مشيدا بجهود الأزهر الشريف في خدمة المجتمع، واتسام المنهج الأزهري بالوسطية والاعتدال، إذ كان هو الصخرة المستعصية التي تتحطم عليها كل أفكار التشدد والتطرف.

نشر السلام والوسطية الفكرية

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن القرآن الكريم تحدث في صدر سورة الأحزاب مخاطبًا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- قائلًا:﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾، موضحًا أن المولى- عز وجل- حذر من النفاق والمنافقين، وأثر ذلك على الوعي الفكري.

وأوضح أن الله خلق الإنسان لعمارة الكون ونشر السلام بين البشر جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

كما أوضح أن مدرسة الأزهر الشريف تربِّي الإنسان على قبول الرأي الآخر ومناقشة الفكر بالفكر، وهذا هو سر بقاء عطائها على مدى 1083 عامًا من العطاء في خدمة الدنيا والدين، جنبًا إلى جنب دون إفراط أو تفريط.

جهود خريجي كلية الدعوة

وفي ختام كلمته، ثمن نائب رئيس الجامعة جهود خريجي كلية الدعوة الإسلامية في حمل لواء الإسلام الوسطي المعتدل في شتى المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

جدير بالذكر، أن كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد.