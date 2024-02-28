محلل سياسي: الأوضاع تشير لتصعيد على الجبهة اللبنانية قبل الهدنة في غزة

كشف الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم ريحان، عن العلاقة بين التصعيد الراهن لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية والمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«حزب الله» يربط تحركاته بما يحدث في غزة

وقال إن التصعيد على الحدود اللبنانية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما يحدث في قطاع غزة، نظراً لأن حزب الله، والفصائل الفلسطينية المتواجدة في لبنان، تربط تحركاتها مع ما يحدث في قطاع غزة، من خلال إطلاق الصواريخ على المستوطنات والقواعد العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح «ريحان»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الإدارة الأمريكية لديها رؤية بأن التهدئة في لبنان قد تصل وتحدث في حال حدوث تهدئة في قطاع غزة، مشددًا على أن أمريكا لديها قناعة كاملة بارتباط الجبهتين ولا إمكانية لفصلهما.

الجبهة اللبنانية قد تشهد مزيداً من التصعيد

وشدد «ريحان» على أن الأوضاع في لبنان قد تشهد مزيداً من التصعيد خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات لإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ويتمثل هذا التصعيد في القصف الإسرائيلي داخل مناطق العمق اللبناني.