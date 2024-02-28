أول تحرك من «كولر» بعد بكاء طاهر محمد طاهر.. عاجل

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، بسبب لقطة بكائه في الدقائق الأخيرة من لقاء بلدية المحلة لعدم مشاركته في المباراة.

وكشفت مصادر للوطن بأن كولر حرص على مواساة طاهر محمد طاهر، مؤكدًا أنه يثق في قدراته.

فيما طالب المدرب السويسري من طاهر محمد طاهر ضرورة استمرار الاجتهاد في التدريبات للحصول على فرصة المشاركة في أي وقت خلال الفترة المقبلة.

وكانت مباراة الأهلي وبلدية المحلة شهدت بكاء طاهر محمد طاهر وحرص إمام عاشور على مواساته لعدم دخول اللاعب في حالة نفسية قد تسبب في عدم تركيزه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدرب السويسري للاعب أنه حرص على مشاركة موديست بدلا منه في المباراة لوجهة نظر فنية خاصة بتطبيقه بعض الأمور الخططية تجهيزًا للمباريات المقبلة.

وكان النادي الأهلي نجح في الفوز على بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف وحيد حيث جاءت الأهداف عن طريق كل من : وسام أبو علي في الدقيقتين 5 و49، وكريم فؤاد في الدقيقة 15، ورضا سليم في الدقيقة 41، أنتوني موديست في الدقيقة 73، فيما أحرز حسام أشرف هدف البلدية الوحيد في الدقيقة 86.