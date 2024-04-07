دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان من الأدعية التي زادت عمليات البحث عنها منذ بداية الساعات الأولى لليوم، فالدعاء خلال شهر رمضان من الأمور التي يحرص عليها العديد من العباد، لا سيما في الأيام العشر الأخيرة من هذا الشهر المبارك، نظرا لما تمتاز به تلك الأيام من خير وزيادة احتمالية استجابة الدعاء.

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان واحدا من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة على العباد أن يحرصوا على ترديدها، أو صيغة ثابته له، بل هناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في الدعاء خلال هذا اليوم المبارك، ويمكن للعبد فقط أن يحادث ربه بما يخطر على باله ويسأله وما يرغب.

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان:

- اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار.

- اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

- اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان المستحب

وعن دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان فإنه من الأمور المستحبة في شهر رمضان، لاسيما أثناء ساعات الصيام وقرب آذان المغرب، وتعتبر الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان من الأيام التي يزيد فيها الخير وتكون ليلة القدر من ضمنها لذلك يحرص العديد من العباد خلال هذه الأيام على الاجتهاد في العبادة.

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان يمكن أن يردد خلاله العبد أيا من الأدعية التي يرغب فيها، ولكن هناك بعض الأدعية المستحب ترديدها، وهي تتلخص في الآتي:

- اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

- اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، يا سميع الدعاء.

- اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم.