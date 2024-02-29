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دراما المتحدة

«مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية اليوم

كتب:

أسماء زايد
10:33 ص | الخميس 29 فبراير 2024
اجتماع سابق لمجلس الوزراء

اجتماع سابق لمجلس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس «مدبولي»، في وقت سابق، اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وأقر خلاله بسرعة عقد اجتماع مع مختلف الشركات التي جرى التوقيع معها على اتفاقيات، بهدف الإعلان عن مجموعة من الحوافز غير المسبوقة، التي سيفوز بها من يسرع بالتعاقد وتشغيل المشروعات التي جرى توقيع اتفاقيات بشأنها.

 

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