تسريبات استخباراتية أمريكية.. هل تجتاح إسرائيل لبنان بريا؟

عبّرت الإدارة الأمريكية عن قلقها من شن دولة الاحتلال الإسرائيلي لهجومٍ برّي على الحدود «اللبنانية - الإسرائيلية»، خلال الشهرين المقبلين، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وقال مصدر في الاستخبارات الأمريكية إنّ هذا القلق شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتية لكبار المسؤولين في الإدارة، رغم عدم اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا نهائيًا بعد.

الاحتياج البري للبنان

وأوضح مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية ومسؤولون مطلعون على المعلومات الاستخبارية، أنّهم قلقون من مخططات إسرائيلية لتوغل بري في لبنان يمكن أن يبدأ في الأشهر المقبلة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشمالية لإسرائيل.

وفي ظل المواجهات اليومية المستمرة، منذ أكتوبر الماضي، بين إسرائيل وحزب الله جنوبي لبنان، تتصاعد المخاوف داخل الإدارة الأميركية من توغل بري إسرائيلي محتمل خلال الأسابيع أو الأشهر المقبل داخل الأراضي اللبنانية.

وأفاد مسؤول أمريكي مطلع إن الاحتياج البري الإسرائيلي المحتمل ربما يكون أوائل الصيف المقبل، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تضع افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة، وليس بالضرورة أن يكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقت لاحق من هذا الربيع.

توقعات التوغل البري جاءت بعد دعوات أمريكية للجوء لحلول دبلوماسية

وأفادت الصحيفة أن تلك التوقعات جاءت بعد دعوة الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، إلى التركيز على الحلول الدبلوماسية بدلًا من التصعيد العسكري على الحدود «اللبنانية - الإسرائيلة»، في أعقاب تحذير إسرائيل من أنّها ستواصل ملاحقة حزب الله.