«القاهرة الإخبارية»: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحي في الضفة

قال ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» إنَّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والإعدامات داخل المنازل متناهية، مؤكّدة استشهد شاب إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

الحركة الأسيرة تودع اليوم عاصف الرفاعي

وأضافت «السلامين» خلال حديثها لجولة المراسلين من تقديم الإعلامي أحمد أبو زيد، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» أنَّ الحركة الأسيرة تودع اليوم عاصف الرفاعي من قرية كفر عين المعتقل منذ 2022 إثر اصابته بمرض السرطان، لافتة إلى أنَّه اعتقل 4 مرات منذ طفولته ويبلغ عمره الآن 22 عامًا.

4011 من الشهداء ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وتابعت أنَّ وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن هناك 4011 من الشهداء ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنَّ الشارع الفلسطيني يسوده حالة من الغضب على أثر هؤلاء الشهداء، حيث أعلنت مدينة رام الله والجيرة الإغلاق التام للمحلات التجارية والإضراب الشامل.

واستكملت: «اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت الشاب صالح حسونة في محالة لاغتياله، داخل منزله وهو نائم بجوار زوجته، ولكن تم استهدافه على قدميه، ونجى من محاولة الاغتيال وأصبح الأن سالما في بيته»