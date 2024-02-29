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دراما المتحدة

سحر رامي ضيفة «واحد من الناس» الاثنين المقبل

كتب:

أحمد شعراني
09:29 م | الخميس 29 فبراير 2024
سحر رامي

سحر رامي

يستضيف برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على قناة «الحياة» يوم الاثنين المقبل، الفنانة سحر رامي.

تحكي سحر رامي خلال اللقاء، عن كواليس مشوارها الفني، وتحولها من لاعبة باليه إلى نجمة للإعلانات، وبدايتها على خشبة المسرح.

كما تكشف عن كيف كان والدها داعمًا لدخولها المجال الفني، وكيف التقت بزوجها أول مرة، وأسرار عدم احتفالها بعيد ميلادها بعد وفاة زوجها، وعلاقتها بالفنان الراحل فؤاد المهندس، والزعيم عادل إمام.

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