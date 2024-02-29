في 10 دقائق.. طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل زي الجاهزة بأقل تكلفة

السوبيا تُعد من المشروبات الأساسية في شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا أيام قليلة عن قدومه، نظرا لمذاقها اللذيذ، فهي لا تخلو منها أي مائدة إفطار، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أسرع طريقة لعمل بودرة السوبيا في المنزل وبمكونات مختلفة وبسيطة.

يمكن عمل بودرة السوبيا في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة على خطى الشيف أميرة شنب في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة» والتي منها:

كوب من السكر

حليب جاف

كوب من كريم شانتي بودر

كوب من دقيق الأرز

فانيلا

ملعقة كبيرة من ريحة جوز الهند

طريقة التحضير

في البداية يوضع دقيق الأرز في ماء مغلي حتى يتبخر تمامًا.

يضاف له باقي المكونات ثم يضرب في الخلاط.

يصفى الخليط في قماش شاش قطني من أجل الحصول على قوام كريمي حسب الرغبة.

خطوات تحضير بودرة السوبيا في المنزل مثل الجاهزة

يتم طحن ونخل المكونات صلبة.

يتم غسل الأرز بالماء البارد ونقعه في الماء.

يغلي الأرز المصفى على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة مع التحريك من حين لآخر حتى يمتص الماء تمامًا.

أضف النشا للحصول على قوام متماسك بعيدا عن السائل.

يتم خلط بودرة السوبيا مع اللبن في الخلاط.

مكونات عمل مشروب السوبيا بجوز الهند

ماء بارد أو ثلج

لبن

4 ملاعق لبن بودرة

سكر أبيض

فانيلا

جوز هند

طريقة التحضير