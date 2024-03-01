3 قتلى في قصف استهدف مزرعة قرب مدينة بانياس السورية كتب: شريف سليمان 11:49 ص | الجمعة 01 مارس 2024 قصف أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، بوقوع 3 قتلى في قصف استهدف مزرعة قرب مدينة بانياس السورية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: استشهاد 5 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعا للسكان شرقي حي الزيتون قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف أحياء جنوبي مدينة غزة استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة جرحى جراء قصف بمدفعية الاحتلال الإسرائيلي جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة قصف بانياس سوريا بقلم شريف سليمان