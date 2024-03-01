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دراما المتحدة

3 قتلى في قصف استهدف مزرعة قرب مدينة بانياس السورية

كتب:

شريف سليمان
11:49 ص | الجمعة 01 مارس 2024
قصف

قصف

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، بوقوع 3 قتلى في قصف استهدف مزرعة قرب مدينة بانياس السورية.

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