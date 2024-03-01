تكريم داليا مصطفى في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

شهد حفل ختام مهرجان المركز المصري الكاثوليكى السنيما فى دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال تكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الابداع من الموسيقى والتأليف، والمقام حاليا فى قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وأوضحت الفنانة داليا مصطفى خلال كلمتها بحفل الختام، أنها حظيت بالتكريم بهذا المهرجان لأكثر من دورة والذي جعل للمهرجان مكانة خاصة بداخلها، لافتة إلى أنها كانت تشعر بالحيرة أثناء أداء مهامها كعضو لجنة تحكيم لأن جميع الأفلام التى اختارتها اللجنة العليا للمهرجان كانت مميزة.

وتابعت مازحة :«اتبسطت من قلبى فى التجربة دي واستفدت منها كتير خاصة الأكل هنا كان حلو أوي ومش ممكن أنساه».

وشهدت الأيام الماضية انطلاق ندوات عن الأفلام الخمس المشاركو بالمهرجان بحضور أبطالها وصناعها والتى جاءت على النحو التالي: «فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس، فيلم 19 ب للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! للمخرج عمر هلال، فيلم أنا لحبيبي للمخرج هادي الباجوري، فيلم وش في وش للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم بيت الروبي للمخرج بيتر ميمي».