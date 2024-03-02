الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي.. الأبيض تواصل مع وكيل اللاعب

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يستهدف التعاقد مع نجم النادي الأهلي هخلال الفترة المقبلة.

إبراهيم سعيد الزمالك تواصل مع وكيل عبدالقادر لضمه عن طريق أحمد سليمان

وفي تصريحات تليفزيونية، قال إبراهيم سعيد: «الزمالك يرغب بكل الطرق في التعاقد مع أحمد عبدالقادر، في ظل التجميد له الأخير في النادي الأهلي واستبعاده من الماتشات».

وتابع: «الزمالك بعدما أصبح اللاعب بعيد تمامًا عن المشاركة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، تواصل مع أحمد يحيي وكيل اللاعب من أجل ضمه لصفوف نادي الزمالك وعن طريق أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة».

سعيد: عبد القادر منتظر حتى الأن فرصة للمشاركة مع الأهلي

وأكد إبراهيم سعيد أن عبدالقادر حتى الآن ينتظر أي فرصة من كولر من أجل المشاركة.

واختتم قائلاً: «اللاعب يستحق الفرصة وخسارة رحيله عن الأهلي لأن الفريق بحاجة شديدة له».