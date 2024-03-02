إصابة 5 أشخاص بعقر من كلبة بلدي في إمبابة

أصيب 5 أشخاص بعقر من كلبة بلدي أثناء نقلها هي وصغارها من شارعهم إلى شارع آخر، وجرى نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام؛ لتلقي المصل والعلاج.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى إمبابة العام، بوصول «حنان، أ» 26 سنة مصابة بجرح بالساق، «حنين ج» 9 سنوات، مصابة بجرح بالقدم، نجله الأولى، «حمادة، ص» 10 سنوات مصاب بجرح بالقدم، «فاطمة، س» 39 سنة مصابة بجرح بالقدم اليسرى، «كريم، ي» 8 سنوات مصاب بجرح في القدم اليمنى، وذلك على أثر عقر كلب بلدي «أنثى» وذلك أثناء محاولة المصابين نقلها هي وصغارها من الشارع سكنهم إلى شارع آخر.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة مديرية الطب البيطري بالعجوزة للتعامل، وتولت النيابة التحقيق.