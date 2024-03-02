«حماية المنافسة»: 20 مخالفة أسعار لأصحاب مصانع ألواح الثلج

كشف مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة عن ثبوت المخالفة على 20 من أصحاب مصانع ألواح الثلج، لاتفاقهم على رفع أسعار البيع داخل محافظات القاهرة الكبرى، وفقا لمخالفة المادة «6 - أ» من القانون رقم 3 لسنة 2005.

رفع أسعار بيع ألواح الثلج

وكشفت إجراءات البحث عن وجود اتفاقات داخل السوق على رفع أسعار بيع ألواح الثلج إلى مستهلكي السلعة داخل محافظات القاهرة الكبرى، ويعتمد التسعير على المنطقة الجغرافية و نوعية العملاء، وتتزامن هذه الاتفاقات السعرية مع دخول شهر رمضان واقتراب فصول الصيف نظرا لزيادة الطلب في هذه الفترة.

إلزام بوضع التسعير على المنتجات

وأوضح جهاز حماية المنافسة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع إلزامهم بتسعير منتجاتهم، والامتناع عن تبادل المعلومات التجارية الحساسة الخاصة بالتسعير والكميات والتكلفة، ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء من التهم وفقا لمواد القانون.