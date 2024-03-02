طريقة عمل الكيكة بدون بيض وكوب واحد سكر.. بأقل تكاليف

طريقة عمل الكيكة بدون بيض وبمكونات بسيطة تجعلها باقل تكاليف واحدة من اهتمامات ربات البيوت إذ إن الكثيرات لا يمتلكن البيض في البيت أحيانًا ويطلب الصغار كيكة بسيطة، هنا تبدأ رحلة البحث عن مقادير متاحة للكيكة، بدون البيض الذي يجعلها هشة وبكوب واحد فقط سكر ولا يدفعن في مقاديرها تكاليف باهظة، وقدمت هذه الوصفة الشيف نادية السيد، وموقع«indianhealthyrecipes» البريطاني.

مقادير طريقة عمل الكيكة بدون بيض

حتى تقومين بعمل الكيكة بدون بيض، قومي باستخدام المقادير التالية:

واحد كوب من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

كوب إلا ربع من الزيت.

2 كوب من الدقيق.

فانيليا.

3 ملاعق من الكاكاو.

ملعقة من بيكنج باودر.

ملعقة من الخل.

طريقة عمل الكيكة بدون بيض

في طريقة عمل الكيكة بدون بيض قومي بإحضار وعاء وضعي به ماء دافئ مع كاكاو وقلبيهم جيدا.

أضيفي بعد ذلك، في طريقة عمل الكيكة بدون بيض بأقل تكاليف الزيت مع التقليب وقومي بنخل الدقيق مع وضع البيكنج باودر ومن ثم نضعه على على المكونات السائلة وبعدها نضع الخل.

أحضري صينية وادهنيها بالقليل من السمن ومن ثم ضعي فيها الخليط بأكمله.

بعدها ضعي الكيكة في الفرن لمدة 45 دقيقة، من ثم أخرجيها واتركيها حتى تبرد.

صوص الكيكة بدون بيض

بعد طريقة عمل الكيكة بدون بيض بأقل تكاليف قومي بعمل الصوص، بالطريقة التالية:

ضعي السكر مع الكاكاو في ماء دافئ ومن ثم اسقي الكيكة بدون بيض، وصوص الشكولاته يكون بإضافة السكر والنشا والكاكاو والماء على النار.

بعدها أضيفي الزيت حتى يكون لامع.

ضعي صوص الشوكولاتة على الكيك وتصبح جاهزة.