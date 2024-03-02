مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتذليل التحديات أمام المستثمرين

وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين.

تهدف المذكرة لتشجيع التعاون الاستثماري

جاء ذلك، على هامش مشاركته في اللجنة المصرية القطرية المشتركة، إذ تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين؛ لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين، ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين.

تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين

كما جرى التباحث فيما يخص تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين حيث اكد الرئيس التنفيذي، على أن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، و تذليل كافة العقبات للمستثمرين، واستعداد الهيئة لتقديم كافة المساعدات للشركة للتوسع في استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة هذا البرتوكول يأتي تفعيلا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الأعمال والجهات المعنية، بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.

وتعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – هي الجهة المنوطة بتنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر، بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص، كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.