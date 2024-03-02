مع قرب حلول رمضان.. صحة الشرقية تنظم حملة على مصانع الأغذية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة للمرور على عدد من مصانع الأغذية بمدينة العاشر من رمضان، في حضور لجنة من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة والسكان، ومديرية إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومراقب أول المديرية، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة العاشر من رمضان الصحية.

تفقد بعض مصانع الأغذية والمشروبات والعصائر بالعاشر

وقام وكيل وزارة الصحة ولجنة الوزارة خلال الحملة، بتفقد بعض مصانع الأغذية والمشروبات والعصائر بالعاشر، للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، ومطابقتها لمعايير الجودة، والتأكد من استخراج الشهادات الصحية لكافة العاملين بهذه المصانع، كما تم سحب عدد من عينات الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتلاحظ أثناء المرور على إحدى شركات الأغذية، وجود بعض السلبيات في الاشتراطات الصحية بالمصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وإعطاء مهلة أسبوع لإدارة المصنع لاستيفاء هذه السلبيات.

استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، وطالب المواطنين بتحري الدقة عند شراء المنتجات الغذائية.