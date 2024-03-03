7 أبراج فلكية هي الأكثر ثراء خلال شهر مارس.. لديهم قدرة على النجاح

مع كل بداية جديدة سواء كانت زمنية أو مهنية أو أي بداية أخرى، يبدأ محبو علم الفلك والأبراج في البحث عن توقعات الأبراج الفلكية لهم خلال هذه البداية أو الخطوة الجديدة التي قطعوها في حياتهم؛ لذا ومع بداية شهر مارس يمكن الإشارة إلى الأبراج الفلكية التي من المتوقع لمواليدها أن يكونوا هم الأكثر ثراءً على مدار الشهر، وفقًا لِما أوضحته الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية.

7 أبراج فلكية هي الأكثر ثراء خلال شهر مارس

وأوضحت «عبير»، أن شهر مارس يأتي حاملًا حظًا وفيرًا لمواليد عدة أبراج فلكية، ما يمنحهم القدرة الكافية لمواجهة التحديات التي تقابلهم في حياتهم وتحقيق النجاح وبالتالي الثراء، وهذه الأبراج الفلكية هي:

- برج الدلو:

يأتي برج الدلو في مقدمة الأبراج الفلكية التي يحظى مواليدها بحظ وفير وفرص أكثر لتحقيق النجاح والثراء خلال شهر مارس؛ إذ أن كوكب المريخ متواجد في برجهم بداية من 1 مارس حتى 22 من الشهر ذاته، كما أنه بداية من 10 مارس حتى نهاية الشهر يكون كوكب عطارد في منزل العلاقات بالنسبة لهم، ما يمنح مواليد برج الدلو خلال هذه الفترة نشاطًا وقدرة على تحقيق الأحلام ومواجهة التحديات، إلى جانب المهارة في إدارة العلاقات والتعامل مع الزملاء ومديرين العمل.

- برج الجدي:

يعتبر برج الجدي من الأبراج الفلكية التي سيحظى مواليدها أيضًا بالحماس والإصرار الشديد خلال شهر مارس؛ إذ أن الشمس وعطارد وزحل ونيبتون في وضع داعم بالنسبة له، إلا أن عطارد بداية من يوم 10 مارس يتحرك ليكون في وضع معاكس؛ لذا يجب التعامل بحذر ويقظة.

مواليد برج الجوزاء الأكثر حظًا في السفر

- برج الجوزاء:

كما يحظى مواليد برج الجوزاء خلال شهر مارس بحظ جيد بداية من أول الشهر حتى 22 مارس؛ نتيجة لوجود كوكب المريخ في منزلة الحظ بالنسبة لهم، كما أنهم سيكونون أكثر توفيقًا في السفر، ويمكنهم السفر لبدء أعمال جديدة أو إجراء مقابلات عمل.

- برج الحمل:

وبداية من اليوم الأول من مارس حتى اليوم الـ22 يحظى مواليد برج الحمل بإصرار شديد وطاقة وقدرة على إنجاز المهام والوصول إلى أحلامهم؛ نتيجة لوجود كوكب المريخ في وضع داعم بالنسبة لهم، كما يدخل كوكب عطارد في برجهم بداية من اليوم العاشر حتى نهاية الشهر، ما يجعلهم أكثر يقظة ونشاطًا وقدرة على انتهاز الفرص وتحقيق النجاح والثراء.

حظ وفير لمواليد برج السرطان ولكن بشرط

- برج السرطان:

وتكون الشمس وعطارد في منزل الحظ بالنسبة لبرج السرطان في شهر مارس، ما يمنح مواليد هذا البرج يقظة وتركيز خلال هذه الفترة وبالتالي قدرة على انتهاز الفرص وتحقيق النجاح، ولكن بداية من اليوم العاشر ينتقل عطارد ليكون في وضع معاكس بالنسبة له؛ لذا يجب توخي الحذر والانتباه.

- برج الميزان:

ويكون المريخ في وضع داعم لبرج الميزان بداية من اليوم الأول حتى 22 مارس، ما يمنح مواليد الميزان خلال هذه الفترة عزيمة وإصرار وقدرة أكبر على العمل وتحقيق النجاح.

- برج الحوت:

وتكون الشمس وعطارد في برج الحوت بداية من اليوم الأول حتى نهاية الشهر، كما يدخل المريخ أيضًا بداية من اليوم الثالث والعشرين، ما يمنح مواليد برج الحوت قوة وإصرار ويقظة خلال العمل ويمنحهم فرص أكبر في تحقيق الثراء.