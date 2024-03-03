مراسل «القاهرة الإخبارية»: حزب الله اللبناني نفذ 3 عمليات ضد مواقع إسرائيلية

أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أن عمليات حزب الله تركزت أمس في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، بينما اليوم بدأت مسار العمليات في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.

حزب الله اللبناني نفذ 4 عمليات

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله اللبناني نفذ 4 عمليات منذ صباح اليوم وحتى الآن منها 3 عمليات كبرى استخدمت فيها الأسلحة الصاروخية.

حزب الله استهدف قوة عسكرية إسرائيلية بالأسلحة

وأضاف أن العملية الرابعة كانت في القطاع الأوسط باتجاه موقع «جل العلام» الإسرائيلي، والعمليات الثلاثة الأخرى من القطاع الشرقي إذ جرى استهداف قوة عسكرية إسرائيلية بالأسلحة، ووفقا لبيان حزب الله يقول إنه أوقع عددًا من هذه القوة ما بين قتيل وجريح.

القوات الإسرائيلية تطلق قنابل دخانية

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل دخانية من أجل التغطية على نقل جثامين أو جرحى جراء هذا الاستهداف، وبالتالي كانت هناك عملية تمشيط موسعة من قبل الجيش الإسرائيلي لمنطقة «الوزاني» في الجنوب، والتي تقع أيضًا في القطاع الشرقي.