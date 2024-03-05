«أونروا»: نحن شريان الحياة الوحيد للفلسطينيين.. وقرار تعليق التمويل متسرع
كتب:
هانى حسن
12:06 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير المكتب الإعلامي للأونروا في قطاع غزة
قالت إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير المكتب الإعلامي لأونروا في غزة، إنّ الفلسطينيين بحاجة إلى مزيد من المساعدات الغذائية في غزة، ولا تزال الحاجة ملحة لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كبيرة.
وأضافت «حمدان» في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الوكالة باتت الشريان الوحيد الذي يمد الفلسطينيين بالحياة، وقرار تعليق تمويل الوكالة متسرع وتم اتخاذه نتيجة ادعاءات، والتحقيقات ما زالت مستمرة بشأن اتهامات وُجّهت موظفينا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر.