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دراما المتحدة

الرئيس المجري يوقع على تصديق عضوية السويد في حلف الناتو

كتب:

شريف سليمان
05:46 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
ناتو

ناتو

وقّع الرئيس المجري التصديق على عضوية السويد في حلف الناتو، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

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بقلم شريف سليمان