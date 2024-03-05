الرئيس المجري يوقع على تصديق عضوية السويد في حلف الناتو كتب: شريف سليمان 05:46 م | الثلاثاء 05 مارس 2024 ناتو وقّع الرئيس المجري التصديق على عضوية السويد في حلف الناتو، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أمين عام «ناتو»: موافقة الكونجرس على الاستمرار في دعم أوكرانيا أمر مهم الكرملين: زيارة بوتين إلى كالينجراد ليست رسالة موجهة إلى «ناتو» القاهرة الإخبارية: البرلمان التركي يبدأ مناقشة انضمام السويد إلى «ناتو» «القاهرة الإخبارية»: حلف ناتو يؤكد أن الضربات على أهداف الحوثيين كانت دفاعية بوتين: روسيا ليس لديها مصلحة في قتال «ناتو».. وتصريحات بايدن «محض هراء» ناتو بقلم شريف سليمان