ميقاتي: المبعوث الأمريكي قدم مقترحا لتهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلًا عن نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، بأن المبعوث الأمريكي قدم مقترحًا بالتهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويدرسه حاليًا رئيس مجلس النواب، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أضاف ميقاتي أن هناك محادثات غير مباشرة بشأن وقف الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خلال شهر رمضان.

أشار إلى أن حزب الله اللبناني يتحلى بضبط النفس ويرغب في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.