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دراما المتحدة

ميقاتي: المبعوث الأمريكي قدم مقترحا لتهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

كتب:

أحمد العانوسي
09:10 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلًا عن نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، بأن المبعوث الأمريكي قدم مقترحًا بالتهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويدرسه حاليًا رئيس مجلس النواب، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أضاف ميقاتي أن هناك محادثات غير مباشرة بشأن وقف الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خلال شهر رمضان.

أشار إلى أن حزب الله اللبناني يتحلى بضبط النفس ويرغب في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.

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