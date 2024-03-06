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دراما المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة مطار غزة المدمر شرقي رفح الفلسطينية

كتب:

هانى حسن
09:37 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام فلسطينية أعلنت أنَّ مدفعية الاحتلال تقصف منطقة مطار غزة المدمر شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأن القصف الإسرائيلي متواصل ويستهدف شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل سكنية شمال غربي مدينة خان يونس

وأضافت وسائل الإعلام، أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل سكنية شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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بقلم هانى حسن