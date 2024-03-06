جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة مطار غزة المدمر شرقي رفح الفلسطينية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام فلسطينية أعلنت أنَّ مدفعية الاحتلال تقصف منطقة مطار غزة المدمر شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأن القصف الإسرائيلي متواصل ويستهدف شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل سكنية شمال غربي مدينة خان يونس

وأضافت وسائل الإعلام، أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل سكنية شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.