بسعر سنوي 30%.. البنك الأهلي يطرح شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات

طرح البنك الأهلي شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقصة، بسعر سنوي 30% في السنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% ؜للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية.

كما جرى تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا، لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18%؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة، بدءًا من اليوم 6 مارس.

كما قررت لجنة «الكو» تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم، بدلا من 19٪% بدورية صرف العائد شهريا، مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة، و23.5% تصرف العائد شهريا، وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوي 23% بدورية صرف العائد يوميا.