محطات في حياة سوسن ربيع.. فضلت أسرتها على الفن ورحلت متأثرة بكورونا

اشتهرت بخفة دمها على الشاشة منذ طفولتها، وأتقنت أدوارها المسرحية، فحين تطل على الجمهور، يتذكر دورها في مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة» مع فؤاد المهندس وشويكار، إذ جسدت الفنانة الراحلة سوسن ربيع، دور عائشة، وعلى الرغم من مرور نحو 3 سنوات على رحيلها، إلا أنّ أعمالها الفنية حاضرة في أذهان الجميع.

وُلدت سوسن ربيع في 7 يونيو عام 1962 في القاهرة، وحصلت على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، قبل أنّ ترحل عن عالمنا في 6 مارس 2021 متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وفق برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلاميتان أسماء يوسف وآية جمال.

بوابة دخول سوسن ربيع التمثيل

برامج الأطفال كانت بوابة دخول سوسن ربيع إلى مجال التمثيل، من بينها برنامج «حياتي»، لتنطلق إلى عالم التمثيل من خلال مسلسل «برج الحظ شرارة»، كما قدمت العديد من المسرحيات والمسلسلات خلال رحلتها الفنية قبل أنّ تقرر الاعتزال.

سبب اعتزال الفنانة الراحلة سوسن ربيع

الحياة الأسرية كانت سببا في اعتزال الفنانة الراحلة سوسن ربيع، إذ فضلت حياتها الأسرية، وفق تصريحات سابقة لها: «وقعت في حيرة من أمري وجدت نفسي أمام خيارين لا ثالث لهما، هما عملي ونجاحي الفني، أو حياتي الأسرية، وكان أولادي هم الأهم».

سفر زوجها للعمل في الخارج، وضعها في مسؤولية كبيرة لتربية أبنائها، فاختارت البقاء معهم والتخلي عن عملها: «سفر جوزي خلاني اختار البقاء معاه ومع ولادي واتخلى عن الفن، وقتها شوفت إن مسؤولية الأمومة أكبر من أي شغل وإن تربية ولادي هي الأهم في الفترة دي، علشان كدة سافرت وسيبت كل حاجة».

مسرحية المتفائل مع سامح حسين وسهر الصايغ، كانت آخر أعمال سوسن ربيع، إذ كان من المقرر سفرها مع أبطال المسرحية إلى طنطا لعرضها هناك، لكنها اعتذرت بسبب دخولها المستشفى قبل وفاتها، لترحل دون أن تشارك في العرض المسرحي.

سوسن ربيع حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشوارها الفني، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية، من بينها عمر بن عبدالعزيز والناس والفلوس وأدركني يا دكتور، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة.