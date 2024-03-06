الفريق ناصر آل خليفة يزور القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له، مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية.

وتضمنت الزيارة تفقد مركز تنسيق أعمال دفاع الدولة، حيث استمع إلى عرض تقديمي لمكونات القيادة الاستراتيجية وما تضمه من جهات تخصصية ومنشآت تعليمية وإدارية، كما تفقد مركز السيطرة المتكامل لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الذي روعي فيه اتباع أحدث النظم التكنولوجية وآليات القيادة والسيطرة.

كما تضمنت المرور على نادي الفروسية بالقيادة الاستراتيجية ونادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، اللذان تم إنشاؤهما وفقا لأحدث المعايير الدولية في مجال رياضة الفروسية بما يؤهلهما لاستضافة كبرى البطولات الإقليمية والدولية.

وأشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، بما شاهده من إمكانيات وقدرات تمتلكها الدولة المصرية تضاهي الدول الرائدة في ذلك المجال، بما يعزز قدرة قواتها المسلحة على دعم ركائز الأمن القومي ويؤكد مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، كما أعرب عن امتنانه لتلك الزيارة التي تعكس مدى علاقات التآخي بين البلدين الشقيقين، متمنيا لمصر دوام التقدم والازدهار في المجالات كافة.