رئيس بنك قطر الوطني: قرارات «المركزي» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكّد محمد بدير رئيس بنك قطر الوطني أنّ قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وأضاف «بدير» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ توحيد سعر الصرف مهم للغاية لتعزيز الثقة والقضاء على المضاربة في السوق، وبالتالي سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع والخدمات.

وتابع أنّ العملة الأجنبية ستُضخ في الشرايين الأصلية للدولة «البنوك»، بدلًا من ضخها في السوق المُوازية بالتالي سيتمّ القضاء على الاحتكار.