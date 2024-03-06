محافظ القليوبية: مراقبة محاولات البناء المخالف والتصدي لها بكل حسم

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية، مع اعتبار ذلك مسؤولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه، عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الإجازات والأعياد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها

توافر السلع الأساسية

وجه المحافظ مدير مديرية التموين بالتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة تنفيذ الشوادر داخل المراكز والمدن والأحياء مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الإجازات لضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة السكر والأرز، والزيت، والسمن واللحوم والدواجن و والأسماك في الأسواق.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بموافاة المحافظة ببيان موضح فيه المجمعات الاستهلاكية التي تعمل وأسعار السلع بها ومدى توافر السلع الأساسية بها والمجمعات الاستهلاكية التي لا تعمل وأسباب التوقف ومجمعات الأسماك التي تعمل والتي لا تعمل والمنافذ المخصصة للغرفة التجارية وأعدادها والمنافذ المخصصة لمجمعات أمان ومنافذ التوزيع المتحركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ التوزيع المتحركة التابعة لوزارة الزراعة.

تشديد الرقابة على مخابز المنظومة

كما شدد على ضرورة تشديد الرقابة على مخابز المنظومة التي تنتج الخبز المدعم وكذا المطاحن التي تنتج الدقيق المدعم والعمل على تعديل مواعيد إنتاج مخابز المنظومة المنتجة للخبز المدعم خلال الشهر الكريم

ووجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق والمتابعة لتوزيع المساعدات الغذائية والتأكد من وصولها لمستحقيها وتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مديرية مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين خلال الشهر الكريم، وكذلك تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية

طالب المحافظ بتكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والاهتمام بالحدائق العامة

كما وجه المحافظ أيضا مدير المواقف والنقل الجماعي بضرورة متابعة انتظام العمل وزيادة حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين أثناء الشهر الكريم وفترة الأعياد

أكد المحافظ على رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت تزامناً مع الاحتفال بعيد مع رمضان وحتي الاحتفالات الفطر المبارك ة التنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات وزيادة عددهم خلال شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك وضرورة متابعة إنتظام سير العمل بالجهات الحكومية لعدم تعطيل مصالح المواطنين أثناء الشهر الكريم ، والتأكيد على مديرية الكهرباء لمتابعة تطبيق توجيهات وقف تخفيف الأحمال اثناء شهر رمضان .

وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالمراكز التكنولوجية التي أنشأتها المحافظة بمجالس المدن المختلفة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وأكد على عدم تواجد المواطنين داخل الإدارات الخلفية، وضرورة وجود عقود صيانة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لتعمل بكفاءة، وعدم تسليم الطلبات من الإدارات الخلفية إلا بعد إنهائها على المنظومة، وضرورة استكمال تسجيل المحاضر والمخالفات، وتسجيل حملات الإشغالات على المنظومة، وبالتبعية تفعيل طلب استرداد الاشغال.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد.

ووجه الهجان بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض، وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها، وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى.

كما تناول خلال الاجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة.