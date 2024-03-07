30 قرارا للحكومة خلال آخر 24 ساعة.. أبرزها الإفراج الجمركي عن السلع

30 قرارًا أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس الأسبوعي أمس، والمؤتمر الصحفي الذي عُقد مع بعثة صندوق النقد الدولي، بينها البدء في الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، والعمل على توفير السلع بالأسواق وتحقيق التوازن والانضباط للأسعار.

القرارات تعدد وتنوعت في مختلف المجالات، بينها قرارات متعلقة بالأسعار والسلع الغذائية وتوافرها في الأسواق، وأخرى خاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن قرارات متعلقة بمشروعات زراعية وتعليمية، وجاءت القرارات كالتالي:

قرارات رئيس مجلس الوزراء

1- البدء في الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني

2- الإفراج الجمركي عن البضائع يشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج

3- العمل على توفير السلع بالأسواق وتحقيق التوازن والانضباط للأسعار

4- الموافقة على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام

5- استيراد 300 ألف طن سكر كمرحلة أولى بصورة عاجلة

6- توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق الفترة المقبلة

7- زيادة منافذ بيع السكر

8- تيسير نقل السكر في المحافظات المختلفة

9- الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية

10- استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

11- مراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير قرارات البنك المركزي فيها

12- الاستمرار في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي

13- العمل على خفض معدلات التضخم

14- التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية للبرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق

15- عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية

16- تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة

17- العفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد الفطر

18- إطلاق«المرحلة السابعة» من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة

19- زيادة تعويضات شاغلي الوحدات بمشروع إحياء القاهرة التاريخية

20- إنشاء غرفة لصناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات

21- إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة للعلوم التطبيقية

22- اعتماد فض منازعات الاستثمار في 30 موضوعًا

23- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني

24- الموافقة على 37 مشروعًا في 14 محافظة بينها «حفر آبار استكشافية»

25- الموافقة على إعادة تخصيص قطع أراضٍ لاستخدامها في أنشطة تنموية بسيناء

26- إعادة تشكيل لجنة إدارة الكوارث لتوفير الدعم في إنهاء الأزمات

27- إقرار 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول البحث عن الغاز

28- تحديد مواعيد عمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خلال رمضان من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.

29- الموافقة على استكمال مشروع البنية التحتية بالمقر الجديد لجامعة سوهاج.

30- الموافقة على بدء نشاط استصلاح زراعي جديد في شبه جزيرة سيناء