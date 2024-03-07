رئيس الوزراء يتفقد مصنع الحرير الصناعي والبوليستر في كفر الدوار بعد قليل كتب: أسماء زايد 10:13 ص | الخميس 07 مارس 2024 مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصنع الحرير الصناعي والبوليستر في كفر الدوار. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء يتفقد مشروع سكن الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية رئيس الوزراء يتفقد سكن الموظفين بحي R3 في العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء يتفقد الحدائق المركزية «النهر الأخضر» بالعاصمة الإدارية رئيس الوزراء يتفقد «جاردن سيتي الجديدة» في العاصمة الإدارية الحرير مصنع الحرير كفر الدوار رئيس الوزراء يتفقد بقلم أسماء زايد