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دراما المتحدة

رئيس الوزراء يتفقد مصنع الحرير الصناعي والبوليستر في كفر الدوار بعد قليل

كتب:

أسماء زايد
10:13 ص | الخميس 07 مارس 2024
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصنع الحرير الصناعي والبوليستر في كفر الدوار.

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